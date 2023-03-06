Канте тренировался с «Челси» в преддверии матча с «Боруссией» Дортмунд

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может вернуться в строй уже завтра в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Сегодня француз тренировался с остальной командой. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Напомним, Канте не появлялся на поле с августовского матча против «Тоттенхэма», где получил тяжёлую травму. В конце осени француз был близок к возвращению в строй, но затем получил рецидив и решился на операцию.

Ходят слухи, что «Челси» сейчас близок к продлению контракта с Канте на три года. Нынешнее соглашение полузащитника с командой истекает в конце этого сезона.