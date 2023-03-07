Матч «Челси» - «Боруссия» начался на десять минут позже

Начало ответной встречи Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией» было отложено на десять минут. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Коллеги из УЕФА сообщили, что начало матча «Челси» - «Боруссия» отложено на десять минут из-за позднего приезда гостей», - написал Тащин в социальных сетях.

В данный момент противостояние уже началось, счёт пока не открыт. Первая игра между данными командами завершилась минимальной победой дортмундского коллектива (1:0).

За прямой трансляцией матча «Челси» - «Боруссия» вы можете наблюдать на нашем сайте.