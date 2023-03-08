Джан: «У нас не было голевых эпизодов в матче с «Челси»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался после поражения команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Челси» (0:2).

«Челси» нужно было идти в атаку, и в первом тайме у них хорошо это получалось. Во второй половине мы создали несколько моментов, но стоит признать, что у нас не было голевых эпизодов», — приводит слова Джана официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

По итогам двух встреч «Боруссия» вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв «Челси» с общим счетом 1:2.