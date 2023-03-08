Терзич: «Боруссия» билась достойно, но «Челси» заслуженно идёт дальше»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич считает, что «Челси» закономерно взял верх по сумме двух встреч.

Лондонский коллектив обыграл «шмелей» в родных стенах со счётом 2:0 в ответном матче, сумев реабилитироваться после минимального поражения в первой игре.

«Оба матча были довольно равными по своему содержанию, но, думаю, итоговая победа заслуженно досталась «Челси». Я не хочу обсуждать работу рефери, так как несу ответственность лишь за игру своей команды.

В первые десять минут на нас давила атмосфера «Стэмфорд Бридж». Затем мы вернулись в игру, но «Челси» сумел реализовать свой момент, а мы – нет», – сказал в послематчевом интервью BT Sport наставник «Боруссии».