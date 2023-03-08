Джо Коул: «Самый сладкий гол в карьере Стерлинга»

Лондонский «Челси» переиграл в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию», забив той два безответных мяча. Первый из них записал на свой счет Рахим Стерлинг - наставник «Челси» Грэм Поттер возлагал на него особые надежды перед началом матча и Стерлинг их оправдал. Его успех прокомментировал Джо Коул - бывший защитник «Челси».

- Стерлинг забил сотни голов за свою карьеру, но этот, я думаю, самый сладкий для него из всех них, - считает Коул, слова которого цитирует BBC Sport.

Напомним, что в прошлом Стерлинг выступал в составе «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», в «Челси» он перебрался прошлым летом.