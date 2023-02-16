Терзич отметил заслуги Кобеля в победе над «Челси»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу своих подопечных над лондонским «Челси» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В особенности он отметил заслуги голкипера «шмелей» Грегора Кобеля – «Боруссия» не пропустила и довела дело до победы – 1:0.

«Очень приятно победить, но в некоторых моментах нам слегка везло. Также сегодня в воротах исключительно сыграл Грегор Кобель – он в невероятной форме и когда дела идут у нас плохо, мы всегда можем на него положиться», - цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.

7 марта команды встретятся вновь, но уже на домашней арене «Челси» - в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».