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Жоау Фелиш ушёл от ответа на вопрос о том, хочет ли он остаться в «Челси»

07 Марта 2023 • 22:58 Комментировать
Челси
2:0
Боруссия Д
1 1.04 X 15.00 2 60.00
2-й тайм

Жоау Фелиш решил не отвечать прямо на вопрос о том, желает ли он остаться в «Челси». Сейчас он выступает в составе лондонского клуба на правах аренды, и, в то же время, у него есть контракт с «Атлетико» до 2027 года.

- Я тут для того, чтобы помогать команде, забивать голы, выигрывать трофеи. Сейчас я думаю только о матче. Я счастлив тут. Это большой клуб. Сейчас все хорошо и для «Атлетико», и для меня, - заявил Фелиш накануне игры с «Боруссией». 

Следить за событиями игры между «Челси» и дортмундской «Боруссией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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ЧЕЛСИ БОРУССИЯ Д
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