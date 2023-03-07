Жоау Фелиш ушёл от ответа на вопрос о том, хочет ли он остаться в «Челси»

Жоау Фелиш решил не отвечать прямо на вопрос о том, желает ли он остаться в «Челси». Сейчас он выступает в составе лондонского клуба на правах аренды, и, в то же время, у него есть контракт с «Атлетико» до 2027 года.

- Я тут для того, чтобы помогать команде, забивать голы, выигрывать трофеи. Сейчас я думаю только о матче. Я счастлив тут. Это большой клуб. Сейчас все хорошо и для «Атлетико», и для меня, - заявил Фелиш накануне игры с «Боруссией».

Следить за событиями игры между «Челси» и дортмундской «Боруссией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.