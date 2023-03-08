Кукурелья – лучший игрок матча «Челси» - «Боруссия»

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком матча «синих» против дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После игры ему вручили памятную статуэтку, испанец провёл на поле весь матч.

Победу в игре, напомним, одержали лондонцы – 2:0, отличились Рахим Стерлинг и Кай Хаверц с пенальти.

В первом матче в рамках 1/8 финала победу на своём стадионе одержали дортмундцы – 1:0. «Синим» сегодня хватило двух мячей, чтобы пройти в четвертьфинал ЛЧ.

Параллельно в паре выясняли отношения «Бенфика» и «Брюгге», однако «орлы» из Лиссабона без труда одолели бельгийский коллектив.