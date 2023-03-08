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Лига чемпионов

Хаверц — о пенальти в ворота «Боруссии»: «Я немного нервничал, но забил»

08 Марта 2023 • 10:53 Комментировать
Челси
2:0
Боруссия Д
окончен

Нападающий «Челси» Кай Хаверц высказался о своём голе в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился победой «синих» (2:0).

Напомним, что 23-летний немец свой мяч забил с пенальти, который ему пришлось перебивать. Первым ударом Хаверц угодил в штангу, а вторая попытка пришлась точно в цель.

«Я немного нервничал, но забил. Я попытался подождать и посмотреть на вратаря, и второй раз было немного легче», — сказал Хаверц в эфире BT Sport.

Также футболист отметил значимость этого успеха для «синих», так как Лига чемпионов — единственный турнир, который лондонская команда ещё может выиграть в текущем сезоне.

«Челси» одолел «Боруссию» по сумме двух встреч (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Кай Хаверц
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