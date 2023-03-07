Поттер рассчитывает на Стерлинга

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонскому «Челси» необходимо отыгрываться после поражения в первом матче от дортмундской «Боруссии». Наставник «Челси» Грэм Поттер рассчитывает на голевое чутье Рахима Стерлинга.

- Показатели Рахима в Лиге чемпионов говорят сами за себя. Он признанный мастер этого турнира. Мы надеемся на его помощь в сегодняшней игре, пусть он покажет свой лучший футбол, - цитирует слова Поттера BBC Sport.

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