Челси - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Во вторник начнут определяться четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Самой интересной парой сегодня является противостояние «Челси» и «Боруссии» из Дортмунда. Немецкий клуб просто невероятно играет в 2023 году, что позволяет ему лидировать на внутренней арене и надеяться на итоговый успех сегодня. «Синих» откровенно лихорадит, побед почти нет, забитые голы - редкость, а тренер - на грани увольнения. Тем не менее, эксперты считают, что английский клуб фаворит в этой игре.

Кто окажется сильнее, посмотрим в 23:00 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 2», «Мегого Футбол 1», beIN Connect, beIN Sports, BT Sport, Sky Sport, Arena Sport и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.