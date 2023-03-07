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Лига чемпионов

Челси - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн

07 Марта 2023 • 02:02 Комментировать
Челси
...
Боруссия Д
1 1.90 X 3.80 2 4.20
Через 19 ч. 13 мин.

Во вторник начнут определяться четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Самой интересной парой сегодня является противостояние «Челси» и «Боруссии» из Дортмунда. Немецкий клуб просто невероятно играет в 2023 году, что позволяет ему лидировать на внутренней арене и надеяться на итоговый успех сегодня. «Синих» откровенно лихорадит, побед почти нет, забитые голы - редкость, а тренер - на грани увольнения. Тем не менее, эксперты считают, что английский клуб фаворит в этой игре.

Кто окажется сильнее, посмотрим в 23:00 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 2», «Мегого Футбол 1», beIN Connect, beIN Sports, BT Sport, Sky Sport, Arena Sport и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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ЧЕЛСИ БОРУССИЯ Д
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Футбол онлайн
07.03.23 в 23:00
Челси Челси
Боруссия Д Боруссия Д
1.95 3.60 4.00
Видео
07.03.23 в 23:00
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Брюгге Брюгге
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