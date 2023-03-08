Гасилин: «Была внутренняя чуйка, что «Челси» сможет обыграть «Боруссию»

Экс-нападающий «Шальке» Алексей Гасилин, в настоящий момент выступающий за «Амкал», высказался о победе «Челси» над дортмундской «Боруссией» (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам 27-летнего футболиста, несмотря на то, что «Боруссия» проводит хороший сезон, он ожидал увидеть победу «Челси» во второй игре.

«Лондонцы провели отличный матч, конец первого тайма, второй тайм были на хорошем уровне. «Челси» в первом матче не реализовал много моментов, поэтому для меня было ожидаемо, что они выиграют», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Форвард также подчеркнул, что тяжёлое положение «синих» в Английской премьер-лиге обязывает эту команду проходить в Лиге чемпионов как можно дальше.

Напомним, что по сумме двух встреч «Челси» обыграл «Боруссию» (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Жеребьёвка этой стадии состоится 17 марта.