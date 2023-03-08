«Челси» повторил рекорд «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»

Лондонский «Челси» переиграл в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию», забив той два безответных мяча. В первом матче при этом лондонцы проиграли с минимальным дефицитом.

Это означает, что «Челси» прошел в следующий раунд плей-офф ЛЧ после поражения в первом матче - с лондонцами это случилось уже в пятый раз за все время участия в самом престижном клубном турнире европейского футбола.

«Челси» вошел в очень ограниченный клуб, которым удавалось сделать такое пять раз, это «Реал» (мадридский, разумеется), «Ювентус» и «Барселона» (самый памятный случай - 0:4 и 6:1 с «ПСЖ» шесть лет тому назад).