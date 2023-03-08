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Стерлинг: «Мы чувствовали, что можем сделать это»

08 Марта 2023 • 01:30 Комментировать
Челси
2:0
Боруссия Д
окончен

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями после победы своей команды над дортмундской «Боруссией» (2:0).

Лондонцы минимально уступили в первом матче 1/8 финала на выезде, но сумели совершить камбэк в родных стенах, отправив в сетку «шмелей» два безответных мяча. Именно Стерлинг открыл счёт на 43-й минуте, а в начале второго тайма итоговый результат на табло установил Кай Хаверц, реализовавший пенальти.

«Грандиозное выступление, – рассказывает Стерлинг. – Нам пришлось сразу браться за дело и рисковать. Мы чувствовали, что мы, как команда, способны решить задачу и пройти дальше», – цитирует BT Sport англичанина.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Рахим Стерлинг
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