Стерлинг: «Мы чувствовали, что можем сделать это»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями после победы своей команды над дортмундской «Боруссией» (2:0).

Лондонцы минимально уступили в первом матче 1/8 финала на выезде, но сумели совершить камбэк в родных стенах, отправив в сетку «шмелей» два безответных мяча. Именно Стерлинг открыл счёт на 43-й минуте, а в начале второго тайма итоговый результат на табло установил Кай Хаверц, реализовавший пенальти.

«Грандиозное выступление, – рассказывает Стерлинг. – Нам пришлось сразу браться за дело и рисковать. Мы чувствовали, что мы, как команда, способны решить задачу и пройти дальше», – цитирует BT Sport англичанина.