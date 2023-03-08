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Лига чемпионов

Кризисный «Челси» дома разобрался с «Боруссией» и выбросил Дортмунд из Лиги чемпионов

08 Марта 2023 • 01:07 Комментировать (2)
Челси
2:0
Боруссия Д
окончен

Лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся седьмого марта на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Протокол игры  
Челси2:0Боруссия Д
(1:0) Стерлинг Рахим43'  
(2:0) Хаверц Кай53'  
Аррисабалага Кепа  66'Фофана УэслиКулибали КалидуКукурелья МаркДжеймс Рис IIФернандес Энцо  77' 87' (Закария Денис ( 87') Ковачич Матео 83' (Пулишич Кристиан ( 83') Чилуэлл Бен  90'Стерлинг Рахим 83' (Лофтус-Чик Рубен ( 83') Хаверц КайФелиш Жоау 68' (Галлахер Конор ( 68')
Запасные: Бергстрём ЛукасБеттинелли МаркусМудрик МихаилХолл ЛьюисЧуквуэмека КарниЗиеш ХакимЧалоба Трево
Майер Александер IIВольф Мариус  90'Зюле Никлас  41'Шлоттербек НикоГеррейру РафаэлДжан ЭмреБрандт Юлиан 5' (Рейна Джованни ( 5') Эзкан Салих 64' (Байно-Гиттенс Джейми ( 64') Беллингем ДжудРойс МаркоАллер Себастьян 77' (Мален Дониэлл ( 77')
Запасные: Мёнье ТомаХуммельс МатсРоте ТомМорей МатеуКулибали СумайлаПасслак ФеликсУнбехаун ЛукаКобель ГрегорДауд МахмудМодест Антони
07 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Дортмундская «Боруссия» прибыла в Лондон, имея в активе серию из десяти побед подряд. Из десяти (!), все матчи после ЧМ-2022 выиграли «шмели». У «Челси» за эти же 10 игр было всего две победы, да и первый матч Дортмунду «синие» проиграли, но все почему-то считали фаворитами хозяев. Так решили и сами игроки «Боруссии», сразу же отдав инициативу.

Матч начался на 10 минут позже из-за пробок, зато команды порадовали публику резвым началом. Сразу же Рахим Стерлинг выскочил на рандеву с голкипером, затянул с ударом и был накрыт Зюле. Через минуту попросил замену Брандт, видимо, плохо размявшийся. Юлиана заменил Рейна, а «Челси» снова пришёл с опасным моментом.

Кай Хаверц выскочил на передачу Фелиша, мощно пробил с острого угла по кратчайшей траектории, но не попал в створ. Атаковал «Челси», атаковал, но самый опасный момент придумал Дортмунд. Точнее, придумал его Фофана, метрах в четырёх от своей штрафной площади срубивший Рейну. Стандарт исполнил Марко Ройс и пробил отменно, в угол, но Кепа нырнул туда же и перевёл мяч в штангу.

Стерлинг с Хаверцем ещё раз заявили о себе в концовке тайма. Рахим вновь убежал на рандеву под небольшим углом, не переиграл Майера, но второй волной прибыл Кай и точнейшим ударом от перекладины отправил мяч в сетку. Прошла добрая минута эпизода и только после гола боковой рефери поднял флаг. Оказывается, Рахим был в офсайде ещё в самом начале эпизода. Обидно, однако ещё до перерыва «Челси» успел забить и легитимно. Конечно же, сделал это Стерлинг.

Комедия отскоков и рикошетов случилась у Рахима на 11-метровой отметке. Сначала он не смог попасть по мячу, потом выиграл борьбу у защитника и только третьим касанием наконец пальнул точно – 1:0. Весело закончился первый тайм, ещё веселее начался второй. Чуть ли не первый кросс Чилуэлла рукой прервал Мариуш Вольф. Рефери посоветовался с помощниками и указал на «точку». Кай Хаверц подошёл к мячу и пробил в штангу. Но тут вновь рефери игру остановил – Зюле раньше времени вбежал в штрафную площадь, дав Хаверцу второй шанс.

Кай показал хладнокровие, пробив в тот же угол. Только вторая попытка оказалась более точно – мяч залетел в сетку, а голкипер «Боруссии» смотрел на происходящее из противоположного угла – 2:0. Дортмунд никак не мог прийти в себя. Беллингем и Аллер соорудили суматошную атаку, Джуд замыкал скидку форварда, но не смог протолкнуть мяч в ближний угол. Ничего более «шмели» придумать не сумели, «Челси» отлично оборонялся.

Случился и третий гол лондонцев, но Рахим Стерлинг снова из офсайда убегал на свидание с голкипером, так что его передача на Галлахера и точный удар Конора уже особой роли не играли. Двух голов хватило «Челси». «Синие» прервали великолепную победную серию Дортмунда и заодно вынесли «Боруссию» из Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
08 Марта 2023 в 01:28
Напряженная, но при этом веселая и суматошная игра от двух несбалансированных (а почему Боруссия такова - вопрос?) команд, где больше повезло хозяевам. Рад за представителя АПЛ. Смотрим дальше)
Element-22
08 Марта 2023 в 01:17
Барса, идущая на 1 месте в ЛаЛиге, пропустившая за 20+ матчей 7 голов, получает 4 за две игры от Юнайтед;
Дортмунд, разваливающий всех в Германии направо и налево, без шансов отлетает от мегакризисного Челси.
АПЛ, детка))
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