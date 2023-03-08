Кризисный «Челси» дома разобрался с «Боруссией» и выбросил Дортмунд из Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся седьмого марта на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Дортмундская «Боруссия» прибыла в Лондон, имея в активе серию из десяти побед подряд. Из десяти (!), все матчи после ЧМ-2022 выиграли «шмели». У «Челси» за эти же 10 игр было всего две победы, да и первый матч Дортмунду «синие» проиграли, но все почему-то считали фаворитами хозяев. Так решили и сами игроки «Боруссии», сразу же отдав инициативу.

Матч начался на 10 минут позже из-за пробок, зато команды порадовали публику резвым началом. Сразу же Рахим Стерлинг выскочил на рандеву с голкипером, затянул с ударом и был накрыт Зюле. Через минуту попросил замену Брандт, видимо, плохо размявшийся. Юлиана заменил Рейна, а «Челси» снова пришёл с опасным моментом.

Кай Хаверц выскочил на передачу Фелиша, мощно пробил с острого угла по кратчайшей траектории, но не попал в створ. Атаковал «Челси», атаковал, но самый опасный момент придумал Дортмунд. Точнее, придумал его Фофана, метрах в четырёх от своей штрафной площади срубивший Рейну. Стандарт исполнил Марко Ройс и пробил отменно, в угол, но Кепа нырнул туда же и перевёл мяч в штангу.

Стерлинг с Хаверцем ещё раз заявили о себе в концовке тайма. Рахим вновь убежал на рандеву под небольшим углом, не переиграл Майера, но второй волной прибыл Кай и точнейшим ударом от перекладины отправил мяч в сетку. Прошла добрая минута эпизода и только после гола боковой рефери поднял флаг. Оказывается, Рахим был в офсайде ещё в самом начале эпизода. Обидно, однако ещё до перерыва «Челси» успел забить и легитимно. Конечно же, сделал это Стерлинг.

Комедия отскоков и рикошетов случилась у Рахима на 11-метровой отметке. Сначала он не смог попасть по мячу, потом выиграл борьбу у защитника и только третьим касанием наконец пальнул точно – 1:0. Весело закончился первый тайм, ещё веселее начался второй. Чуть ли не первый кросс Чилуэлла рукой прервал Мариуш Вольф. Рефери посоветовался с помощниками и указал на «точку». Кай Хаверц подошёл к мячу и пробил в штангу. Но тут вновь рефери игру остановил – Зюле раньше времени вбежал в штрафную площадь, дав Хаверцу второй шанс.

Кай показал хладнокровие, пробив в тот же угол. Только вторая попытка оказалась более точно – мяч залетел в сетку, а голкипер «Боруссии» смотрел на происходящее из противоположного угла – 2:0. Дортмунд никак не мог прийти в себя. Беллингем и Аллер соорудили суматошную атаку, Джуд замыкал скидку форварда, но не смог протолкнуть мяч в ближний угол. Ничего более «шмели» придумать не сумели, «Челси» отлично оборонялся.

Случился и третий гол лондонцев, но Рахим Стерлинг снова из офсайда убегал на свидание с голкипером, так что его передача на Галлахера и точный удар Конора уже особой роли не играли. Двух голов хватило «Челси». «Синие» прервали великолепную победную серию Дортмунда и заодно вынесли «Боруссию» из Лиги чемпионов.