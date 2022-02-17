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Лига чемпионов

Клопп - первый немецкий тренер, выигравший 50 матчей в Лиге чемпионов

17 Февраля 2022 • 05:29 Комментировать
Интер Милан
0:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» Юргена Клоппа переиграл на выезде миланский «Интер» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, и эта победа стала 50-й для Клоппа в качестве тренера в Лиге чемпионов. Большую часть из этих побед он добыл с «Ливерпулем», с которым в 2019 году даже выиграл турнир, но не стоит забывать и о периоде работы с дортмундской «Боруссией», с которой Клопп в 2013 году добрался до финала Лиги чемпионов.

Также 50-й матч за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов провел Мохамед Салах, и за это время египтянин забил 33 мяча. Впереди по этому показателю лишь такие гиганты, как Криштиану Роналду, который забил 51 гол в первых 50 матчах в Лиге чемпионов за «Реал», а также Левандовски, забивший 36 голов в первых пятидесяти матчах в этом турнире за «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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окончен Ред Булл Зальцбург 1:1 Бавария 7.10 5.50 1.38
окончен Интер Милан 0:2 Ливерпуль 3.50 3.50 2.20
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