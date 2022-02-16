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Лига чемпионов

Ди Канио о ван Дейке «Он уже не тот игрок, что раньше»

16 Февраля 2022 • 17:43 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.55 3.60 2.15
Через 4 ч. 38 мин.
Бывший футболист римского «Лацио» Паоло ди Канио поделился ожиданиями от матча ⅛ финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и миланским «Интером». Итальянец предположил, что у «нерадзурри» есть неплохие шансы добыть результат.
 
«Ван Дейк жизненно важен для «Ливерпуля», он сейчас он не тот, кем был раньше. Он был идеален и отлично нейтрализовывал контратаки соперников, но сейчас он иногда теряет позицию и действует медленно. Он часто жалуется на партнёров, но при этом остаётся лидером команды», – заявил ди Канио.
 
Напомним, что матч ⅛ финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Ливерпулем» стартует в среду 16 февраля в 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Паоло Ди Канио Виргил Ван Дейк
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
16.02  23:00 Интер Милан ... Ливерпуль 3.40 3.55 2.15
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