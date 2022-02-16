Ди Канио о ван Дейке «Он уже не тот игрок, что раньше»

Бывший футболист римского «Лацио» Паоло ди Канио поделился ожиданиями от матча ⅛ финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и миланским «Интером». Итальянец предположил, что у «нерадзурри» есть неплохие шансы добыть результат.

«Ван Дейк жизненно важен для «Ливерпуля», он сейчас он не тот, кем был раньше. Он был идеален и отлично нейтрализовывал контратаки соперников, но сейчас он иногда теряет позицию и действует медленно. Он часто жалуется на партнёров, но при этом остаётся лидером команды», – заявил ди Канио.

Напомним, что матч ⅛ финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Ливерпулем» стартует в среду 16 февраля в 23:00 по московскому времени.