Салах забивает уже в восьми гостевых матчах Лиги чемпионов подряд

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил второй гол своей команды в матче против миланского «Интера» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, матч прошел в Милане. Таким образом, Салах поражает ворота соперников уже в восьмом гостевом матче подряд в рамках Лиги чемпионов.

Эта серия началась 3 ноября 2020 года с матча против «Аталанты», в котором Салах забил третий гол, а его команда уничтожила конкурента со счетом 5:0. Затем последовали голы в ворота «Мидтьюлланда», «РБ Лейпцига», «Реала» в прошлом сезоне Лиги чемпионов и голы в ворота «Порту», «Атлетико», «Милана» и «Интера», все в гостях, разумеется.