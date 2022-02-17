Клопп: «Интер» заставил нас попотеть»

Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», доволен успехом своей команды в Милане, где она забила два безответных мяча местному «Интеру». Правда, большую часть матча «Интер» выглядел даже предпочтительнее гостей, но в итоге те прекрасно использовали свои полумоменты.

- «Интер» хорошо сыграл, особенно Перишич, он создавал большие проблемы. Но мы были сконцентрированы все 90 минут и не допускали особых ошибок. Ключевыми факторами я бы назвал замены. Фирмино вышел и сразу же забил. Я доволен результатом, хотя он дался нам непросто, - заявил немецкий наставник «Ливерпуля», слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.