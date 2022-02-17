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Лига чемпионов

Клопп: «Интер» заставил нас попотеть»

17 Февраля 2022 • 01:28 Комментировать
Интер Милан
0:2
Ливерпуль
окончен

Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», доволен успехом своей команды в Милане, где она забила два безответных мяча местному «Интеру». Правда, большую часть матча «Интер» выглядел даже предпочтительнее гостей, но в итоге те прекрасно использовали свои полумоменты.

- «Интер» хорошо сыграл, особенно Перишич, он создавал большие проблемы. Но мы были сконцентрированы все 90 минут и не допускали особых ошибок. Ключевыми факторами я бы назвал замены. Фирмино вышел и сразу же забил. Я доволен результатом, хотя он дался нам непросто, - заявил немецкий наставник «Ливерпуля», слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Юрген Клопп
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окончен Ред Булл Зальцбург 1:1 Бавария 7.10 5.50 1.38
окончен Интер Милан 0:2 Ливерпуль 3.50 3.50 2.20
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