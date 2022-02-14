Бенитес оценил шансы в паре «Интер» - «Ливерпуль»

Испанский футбольный тренер Рафаэль Бенитес взвесил шансы в противостоянии между миланским «Интером» и «Ливерпулем» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Если оценивать шансы в процентах, то у англичан 51%, а у итальянцев 49%. Это достаточно равное противостояние, хотя многие так не думают. «Интер» в этом сезоне играет достаточно сбалансированно, эта команда не зря вышла в плей-офф. Кроме того, у «нерадзурри» отличный тренер с четкими идеями», - передает слова Бенитеса Football-Italia.

Первый поединок состоится в Милане 16 февраля, а ответная встреча пройдет в Ливерпуле 8 марта.