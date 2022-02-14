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Лига чемпионов

Бенитес оценил шансы в паре «Интер» - «Ливерпуль»

14 Февраля 2022 • 13:52 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.40 3.70 2.05
16.02 23:00

Испанский футбольный тренер Рафаэль Бенитес взвесил шансы в противостоянии между миланским «Интером» и «Ливерпулем» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Если оценивать шансы в процентах, то у англичан 51%, а у итальянцев 49%. Это достаточно равное противостояние, хотя многие так не думают. «Интер» в этом сезоне играет достаточно сбалансированно, эта команда не зря вышла в плей-офф. Кроме того, у «нерадзурри» отличный тренер с четкими идеями», - передает слова Бенитеса Football-Italia.

Первый поединок состоится в Милане 16 февраля, а ответная встреча пройдет в Ливерпуле 8 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Рафаэль Бенитес
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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