Жота получил травму в матче с «Интером»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота травмировался в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против миланского «Интера». Об этом во время пресс-конференции рассказал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Доволен всем, кроме вынужденной замены Жоты. У Диогу возникли проблемы с голеностопом. Он хотел продолжать игру, несмотря на повреждение, однако мы решили поберечь футболиста и не стали выпускать его после перерыва», - передает слова немецкого тренера портал Goal.com.

Матч, состоявшийся в Милане, завершился победой английского клуба со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет на «Энфилде» 8 марта.