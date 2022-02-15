Пол Инс: «Индзаги чем-то похож на Клоппа»

Бывший игрок «Ливерпуля» и миланского «Интера» Пол Инс поделился ожиданиями от противостояния от противостояния своих экс-клубов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Также англичанин сравнил главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги с Юргеном Клоппом.

«Мне нравится страсть Индзаги. Этим он напоминает мне Юргена Клоппа, который сделал «Ливерпуль» бесстрашным. Это будет очень тяжелая борьба. Дуэль между обороной «Интера» и атакой «Ливерпуля» будет решающей в завтрашнем матче», – подытожил Инс.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Интер» ранее встречались на этой же стадии в Лиге чемпионов в сезоне 2007/08.