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Лига чемпионов

Пол Инс: «Индзаги чем-то похож на Клоппа»

15 Февраля 2022 • 14:39 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.40 3.50 2.15
16.02 23:00
Бывший игрок «Ливерпуля» и миланского «Интера» Пол Инс поделился ожиданиями от противостояния от противостояния своих экс-клубов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Также англичанин сравнил главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги с Юргеном Клоппом.
 
«Мне нравится страсть Индзаги. Этим он напоминает мне Юргена Клоппа, который сделал «Ливерпуль» бесстрашным. Это будет очень тяжелая борьба. Дуэль между обороной «Интера» и атакой «Ливерпуля» будет решающей в завтрашнем матче», – подытожил Инс.
 
Напомним, что «Ливерпуль» и «Интер» ранее встречались на этой же стадии в Лиге чемпионов в сезоне 2007/08.
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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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