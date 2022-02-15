Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

​Индзаги оценил уровень «Ливерпуля»

15 Февраля 2022 • 19:40 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.40 3.50 2.15
16.02 23:00

«Интер» впервые за 10 лет выступит в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала команде Симоне Индзаги предстоит встреча с «Ливерпулем». Наставник «нерадзурри» дал комментарий в преддверии домашнего поединка.

«Думаю, английские клубы очень сильны. Все они выиграли свои группы, кроме «Челси». «Ливерпуль» входит в число лучших команд Европы, но наши парни заслуживают того, чтобы играть в таких матчах. Нас не было в 1/8 финала много лет, и мы хотим пробиться дальше, хотя сделать это будет очень сложно.

На бумаге «Ливерпуль» является фаворитом, но в игре бывает всё. Я попрошу ребят выйти на поле и показывать свой футбол со свободной душой», - сказал Индзаги на пресс-конференции.

«Интер» и «Ливерпуль» проведут первый матч 16 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
15.02  23:00 Спортинг Л ... Манчестер Сити 9.20 5.60 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
19:55 · Лига чемпионов
Порро жаждет мести: «Гвардиола даже не познакомился со мной и сразу отправил в аренду»
19:40 · Лига чемпионов
​Индзаги оценил уровень «Ливерпуля»
19:13 · Лига чемпионов
Доннарумма рассказал о тренировках с Месси, Мбаппе и Неймаром 1
18:52 · Лига чемпионов
Дюмфрис: «Меня обвинили в том, что я оскорбил пасту» 1
18:15 · Лига чемпионов
​Клопп высказался об «Интере»
16:52 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Не думаю, что мои друзья из «Милана» будут поддерживать «Интер» в матче против «Ливерпуля» 1
16:20 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес: «Матч против «Ливерпуля» – один из самых важных в моей карьере»
15:56 · Лига чемпионов
​Неймар может попасть в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Реалом»
15:33 · Лига чемпионов
​Врачи не советуют Бензема выходить на матч с «ПСЖ» с первых минут
14:39 · Лига чемпионов
Пол Инс: «Индзаги чем-то похож на Клоппа»
13:46 · Лига чемпионов
Миятович: «Мбаппе будет под большим давлением в матче с «Реалом»
13:29 · Лига чемпионов
«ПСЖ» назвал заявку на матч с «Реалом»
13:06 · Лига чемпионов
Титов рассказал, чего ждёт от матча «ПСЖ» - «Реал»
12:25 · Лига чемпионов
Ротен рассказал, как Почеттино нужно использовать Неймара в матче с «Реалом» 1
12:11 · Лига чемпионов
Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» в игре с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем