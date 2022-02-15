​Индзаги оценил уровень «Ливерпуля»

«Интер» впервые за 10 лет выступит в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала команде Симоне Индзаги предстоит встреча с «Ливерпулем». Наставник «нерадзурри» дал комментарий в преддверии домашнего поединка.

«Думаю, английские клубы очень сильны. Все они выиграли свои группы, кроме «Челси». «Ливерпуль» входит в число лучших команд Европы, но наши парни заслуживают того, чтобы играть в таких матчах. Нас не было в 1/8 финала много лет, и мы хотим пробиться дальше, хотя сделать это будет очень сложно.

На бумаге «Ливерпуль» является фаворитом, но в игре бывает всё. Я попрошу ребят выйти на поле и показывать свой футбол со свободной душой», - сказал Индзаги на пресс-конференции.

«Интер» и «Ливерпуль» проведут первый матч 16 февраля.