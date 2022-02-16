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Лига чемпионов

Санчес намекнул в «Инстаграме», что начнёт матч против «Ливерпуля» на скамейке

16 Февраля 2022 • 16:20 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.55 3.60 2.15
Через 5 ч. 22 мин.
Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес намекнул в своих социальных сетях, что начнёт сегодняшний матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на скамейке запасных. 
 
Днём чилиец опубликовал в сторис в «Инстаграме» картинку с рычащим львом. Исходя из того, что ранее Санчес заявлял, что чувствует себя в «Интере» львом в клетке, скорее всего, футболист начнёт матч против «Ливерпуля» на скамейке запасных.
 
Отметим, что контракт Санчеса с миланским «Интером» истекает в конце текущего сезона. Зимой футболиста связывали с переходом в некоторые клубы из МЛС, среди которых числилась команда Дэвида Бекхэма «Интер» Майами.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Алексис Санчес
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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