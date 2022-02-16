Санчес намекнул в «Инстаграме», что начнёт матч против «Ливерпуля» на скамейке

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес намекнул в своих социальных сетях, что начнёт сегодняшний матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на скамейке запасных.

Днём чилиец опубликовал в сторис в «Инстаграме» картинку с рычащим львом. Исходя из того, что ранее Санчес заявлял, что чувствует себя в «Интере» львом в клетке, скорее всего, футболист начнёт матч против «Ливерпуля» на скамейке запасных.

Отметим, что контракт Санчеса с миланским «Интером» истекает в конце текущего сезона. Зимой футболиста связывали с переходом в некоторые клубы из МЛС, среди которых числилась команда Дэвида Бекхэма «Интер» Майами.