Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Ди Канио: «Если «Интер» сыграет против «Ливерпуля» как против «Наполи», то чао-чао сразу»

15 Февраля 2022 • 02:43 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.45 3.60 2.05
16.02 23:00

Бывший итальянский нападающий, а ныне тренер Паоло ди Канио считает, что «Интеру» следует срочно прибавить накануне матчей с «Ливерпулем». Ди Канио встревожен тем, что он увидел в последнем матче «нерадзурри», который она с трудом свела вничью в Неаполе.

- Если «Интер» так же, как и в матче с «Наполи», будет терять мячи, то чао-чао, арриведерчи. «Ливерпуль» - это наихудший вариант для защитников «Интера», и не только из-за качеств своих нападающих, но также из-за игровых принципов и общей динамики команды, - считает ди Канио, слова которого приводит itasportpress.it.

«Интер» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Александров Сергей
15 Февраля 2022 в 04:01
У руля не плешивый-он то вообще не умеет играть в Европе,посмотрим,хотя я против
Мерды всегда!!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
15.02  23:00 Спортинг Л ... Манчестер Сити 9.20 5.60 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
02:43 · Лига чемпионов
Ди Канио: «Если «Интер» сыграет против «Ливерпуля» как против «Наполи», то чао-чао сразу» 1
01:38 · Еврокубки
«Вам спасибо» - УЕФА одарит болельщиков 30 тысячами бесплатных билетов на главные финалы европейских кубков
00:45 · Лига чемпионов
Наставник «Спортинга» Аморим: «Верю, что нам удастся пройти «Манчестер Сити»
00:10 · Россия. Премьер-лига
«Это полнейшая глупость»: Колосков отреагировал на слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
14 Февраля
21:38 · Лига чемпионов
Кимпембе: «Нужно приложить много усилий, чтобы конкурировать с «Реалом»
21:14 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Цель «Реала» - выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов» 1
21:05 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Нельзя отрицать, что Лига чемпионов – неимоверно важна для «Сити»
20:57 · Лига чемпионов
Бензема: «Я всегда готов помочь команде, хочется провести хороший матч против «ПСЖ»
20:48 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - фаворит на победу в Лиге чемпионов, «Бавария» и «Ливерпуль» в тройке
20:08 · Лига чемпионов
Почеттино назвал «Реал» лучшей командой мира накануне очного противостояния в Лиге чемпионов
19:22 · Лига чемпионов
Аль-Хелаифи отменил ужин с Флорентино Пересом
17:45 · Лига чемпионов
​УЕФА выделит 10 тысяч бесплатных билетов для финалистов Лиги чемпионов
17:26 · Лига чемпионов
​Рамос не сыграет с «Реалом» 2
17:18 · Лига чемпионов
​В УЕФА отреагировали на новость о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга 1
13:52 · Лига чемпионов
Бенитес оценил шансы в паре «Интер» - «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем