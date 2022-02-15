Ди Канио: «Если «Интер» сыграет против «Ливерпуля» как против «Наполи», то чао-чао сразу»

Бывший итальянский нападающий, а ныне тренер Паоло ди Канио считает, что «Интеру» следует срочно прибавить накануне матчей с «Ливерпулем». Ди Канио встревожен тем, что он увидел в последнем матче «нерадзурри», который она с трудом свела вничью в Неаполе.

- Если «Интер» так же, как и в матче с «Наполи», будет терять мячи, то чао-чао, арриведерчи. «Ливерпуль» - это наихудший вариант для защитников «Интера», и не только из-за качеств своих нападающих, но также из-за игровых принципов и общей динамики команды, - считает ди Канио, слова которого приводит itasportpress.it.

«Интер» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.