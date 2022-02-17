Симоне Индзаги: «Несмотря на поражение, горжусь командой»

«Интер» очень старался в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не проиграть «Ливерпулю», и Симоне Индзаги, главный тренер миланского клуба, гордится выступлением своих подопечных. Он считает, что они не ударили лицами в грязь.

- Хорошо, что мы не играем против «Ливерпуля» в каждом матче. Моя команда отлично сыграла, но небольшая расслабленность тут же стоила нам пропущенного гола. Мы заслуживали более приличного результата, но все же нам противостояла одна из двух сильнейших команд Европы. Мы сражались с ней на равных и честно. Проиграли, но сделали это достойно. Таков футбол, - считает Индзаги, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.