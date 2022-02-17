Милнер сыграл свой 800-й матч на клубном уровне

Для 36-летнего Джеймса Милнера матч против «Интера» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов стал уже 800-м в его клубной карьере, которая началась в 2002 году в «Лидсе». Большую часть игр он провел в составе «Ливерпуля», в котором выступает с 2015 года - 275 встреч.

В «Манчестер Сити» Милнер сыграл в 203 матчах (2010-2015), еще 136 матчей он сыграл в футболке «Ньюкасла», 126 поединков в составе «Астон Виллы», 54 матча в составе своего первого клуба, «Лидса», и, наконец, шесть встреч Милнер провел в 2003 году в составе «Сунидона», куда был отдан в аренду на несколько месяцев.

На счету Милнера - 61 матч в составе английской сборной с 2009 по 2016 год.