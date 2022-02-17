Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Милнер сыграл свой 800-й матч на клубном уровне

17 Февраля 2022 • 01:54 Комментировать
Интер Милан
0:2
Ливерпуль
окончен

Для 36-летнего Джеймса Милнера матч против «Интера» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов стал уже 800-м в его клубной карьере, которая началась в 2002 году в «Лидсе». Большую часть игр он провел в составе «Ливерпуля», в котором выступает с 2015 года - 275 встреч.

В «Манчестер Сити» Милнер сыграл в 203 матчах (2010-2015), еще 136 матчей он сыграл в футболке «Ньюкасла», 126 поединков в составе «Астон Виллы», 54 матча в составе своего первого клуба, «Лидса», и, наконец, шесть встреч Милнер провел в 2003 году в составе «Сунидона», куда был отдан в аренду на несколько месяцев.

На счету Милнера - 61 матч в составе английской сборной с 2009 по 2016 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ред Булл Зальцбург 1:1 Бавария 7.10 5.50 1.38
окончен Интер Милан 0:2 Ливерпуль 3.50 3.50 2.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
01:57 · Лига чемпионов
Джеко: «Все сделали максимум возможного» 1
01:54 · Лига чемпионов
Милнер сыграл свой 800-й матч на клубном уровне
01:44 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Несмотря на поражение, горжусь командой»
01:36 · Лига чемпионов
Салах - второй игрок в истории Лиги чемпионов, в одном сезоне забивший как «Милану», так и «Интеру»
01:28 · Лига чемпионов
Клопп: «Интер» заставил нас попотеть»
01:09 · Лига чемпионов
Салах забивает уже в восьми гостевых матчах Лиги чемпионов подряд
00:34 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» - самая молодая команда в плей-офф Лиги чемпионов за почти двадцать лет
16 Февраля
23:51 · Лига чемпионов
«Интер» и «Ливерпуль» ни разу не пробили в створ ворот в первом тайме
23:33 · Лига чемпионов
Левандовски забил в текущем сезоне Лиги чемпионов столько же голов, сколько весь «Зальцбург»
23:00 · Лига чемпионов
«Интер» не играл в плей-офф Лиги чемпионов почти десять лет
22:45 · Лига чемпионов
Капелло: «Верратти и Мбаппе - лучшие игроки «ПСЖ»
22:38 · Лига чемпионов
Эллиотт установил новый рекорд для молодых игроков «Ливерпуля»
22:33 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» - «Бавария» - 1:1 (закончен) 1
22:30 · Лига чемпионов
«Интер» Милан - «Ливерпуль» - 0:2 (закончен) 1
21:55 · Лига чемпионов
«Интер» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем