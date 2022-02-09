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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» рискует потерять основного защитника перед дуэлью с «Ливерпулем»

09 Февраля 2022 • 09:51 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.40 3.75 2.05
16.02 23:00

Миланский «Интер» лишился защитника Алессандро Бастони. 22-летний футболист получил повреждение голеностопа по ходу кубкового поединка против столичной «Ромы» (2:0).

Как сообщает Football-Italia, степень серьезности травмы игрока пока не установлена. При этом в стане «нерадзурри» опасаются, что Алессандро может пропустить оба поединка с «Ливерпулем» в плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Милане 16 февраля, а ответную встречу команды проведут на «Энфилде» 8 марта.

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 21 поединке чемпионата Италии. На счету защитника один гол, три ассиста и три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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