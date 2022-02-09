«Интер» рискует потерять основного защитника перед дуэлью с «Ливерпулем»

Миланский «Интер» лишился защитника Алессандро Бастони. 22-летний футболист получил повреждение голеностопа по ходу кубкового поединка против столичной «Ромы» (2:0).

Как сообщает Football-Italia, степень серьезности травмы игрока пока не установлена. При этом в стане «нерадзурри» опасаются, что Алессандро может пропустить оба поединка с «Ливерпулем» в плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Милане 16 февраля, а ответную встречу команды проведут на «Энфилде» 8 марта.

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 21 поединке чемпионата Италии. На счету защитника один гол, три ассиста и три желтые карточки.