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Лига чемпионов

Фердинанд высказался о победе «Ливерпуля» над «Интером»

17 Февраля 2022 • 08:39 Комментировать
Интер Милан
0:2
Ливерпуль
окончен

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался о гостевой победе «Ливерпуля» над миланским «Интером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 2:0, забив оба мяча во втором тайме.

«Я считаю, что такой счет чрезмерен для гостей. Однако стоит признать, что их центральные защитники смотрелись гигантами на фоне игроков «Интера». Мерсисайдцы находились под угрозой поражения, однако смогли разрулить ситуацию в свою пользу», - приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Интером» состоится на Туманном Альбионе 8 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Рио Фердинанд
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