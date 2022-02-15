Дюмфрис: «Меня обвинили в том, что я оскорбил пасту»

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис рассказал о забавном случае, который произошёл с ним пару недель назад. Согласно этой истории, одноклубники обвинили нидерландца в том, что он оскорбил итальянскую кухню.

«Две недели назад все злились на меня из-за того, что я добавил курицу в свою пасту с песто. Для них это было как оскорбление. Я больше никогда не повторю этой ошибки», – утверждал Дюмфрис.

Напомним, что Дензел Дюмфрис перешёл в «Интер» прошлым летом из нидерландского ПСВ. Игрок впечатлил руководство миланского клуба выступлениями за свою сборную на летнем чемпионате Европы.