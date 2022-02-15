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Дюмфрис: «Меня обвинили в том, что я оскорбил пасту»

15 Февраля 2022 • 18:52 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.40 3.50 2.15
16.02 23:00
Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис рассказал о забавном случае, который произошёл с ним пару недель назад. Согласно этой истории, одноклубники обвинили нидерландца в том, что он оскорбил итальянскую кухню.
 
«Две недели назад все злились на меня из-за того, что я добавил курицу в свою пасту с песто. Для них это было как оскорбление. Я больше никогда не повторю этой ошибки», – утверждал Дюмфрис.
 
Напомним, что Дензел Дюмфрис перешёл в «Интер» прошлым летом из нидерландского ПСВ. Игрок впечатлил руководство миланского клуба выступлениями за свою сборную на летнем чемпионате Европы.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис
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