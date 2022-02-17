Оуэн считает, что «Ливерпуль» гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Экс-футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что мерсисайдцев можно поздравить с досрочным выходом в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала подопечные Юргена Клоппа переиграли на выезде миланский «Интер» со счетом 2:0.

«Думаю, мерсисайдцы практически поставили точку в этой паре. Даже не нужна огромная крепость «Энфилда», чтобы отправить «Интер» домой. Работа уже сделана», - приводит слова Майкла BBC Sport.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «нерадзурри» состоится в Англии 8 марта. Стартовый свисток на «Энфилде» прозвучит в 23:00 по московскому времени.