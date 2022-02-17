Ван Дейк: «Ливерпулю» было тяжело, но мы заслужили победу»

Один из лидеров «Ливерпуля» Виргил ван Дейк пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка с миланским «Интером» в плей-офф Лиги чемпионов. Мерсисайдцы отпраздновали победу со счетом 2:0.

«На этом стадионе очень трудно играть. Нам противостояла хорошая команда, которую нелегко сломать. Но по итогу стандартные положения сыграли важную роль. «Ливерпуль» солидно себя показал и добился отличного результата. Было тяжело, но мы заслуженно выиграли», - цитирует голландца пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Ливерпуля» с «Интером» состоится на «Энфилде» 8 марта.