Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Снейдер: «Ливерпуль» не так силён, как «Барселона в 2010-м. «Интер» может справиться»

16 Февраля 2022 • 15:22 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.55 3.60 2.15
Через 7 ч. 6 мин.
Легендарный полузащитник миланского «Интера» Уэсли Снейдер поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды в ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». В ходе своего интервью нидерландец сравнил подопечных Юргена Клоппа с «Барселоной» в 2010-м году, которую «Интер» выбил в полуфинале.
 
«Не думаю, что нынешний «Ливерпуль» сильнее «Барселоны» 2010 года. Их стили серьёзно отличаются, но у той команды Гвардиолы были высококлассные футболисты на каждой позиции. Сегодня я ожидаю интенсивную игру. «Интер» может справиться», – заявил Снейдер.
 
Напомним, что Уэсли Снейдер выступал за миланский «Интер» с 2009 по 2013 год. В стане «нерадзурри» полузащитник выиграл множество трофеев, среди которых числится и Лига чемпионов, завоёванная в 2010-м году.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Уэсли Снейдер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Roni06
16 Февраля 2022 в 15:42
Надо заметить, что и Интер в 2010 году был сильнее.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
16.02  23:00 Интер Милан ... Ливерпуль 3.40 3.55 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Февраля
15:22 · Лига чемпионов
Снейдер: «Ливерпуль» не так силён, как «Барселона в 2010-м. «Интер» может справиться» 1
14:47 · Лига чемпионов
​На матче «Зальцбург» - «Бавария» будет установлен необычный тренерский рекорд Лиги чемпионов
14:25 · Лига чемпионов
​Почеттино: «Думал, что Паредес сломал мне нос»
13:32 · Лига чемпионов
Марез прокомментировал 0:5 в матче «Спортинг» - «Манчестер Сити»
13:25 · Лига чемпионов
Анчелотти объяснил слабую игру Бензема в матче с «ПСЖ»
13:16 · Лига чемпионов
«Реал» нанёс три удара по воротам «ПСЖ» - это худший показатель клуба в Лиге чемпионов за 18 лет
12:49 · Лига чемпионов
Неймар поставил Верратти в один ряд с Хави и Иньестой 3
11:41 · Лига чемпионов
«Идеальный матч»: президент «ПСЖ» прокомментировал победу над «Реалом»
11:34 · Лига чемпионов
Анчелотти высказался о голе Мбаппе
11:15 · Лига чемпионов
Каземиро рассказал, чего не хватило «Реалу» в игре с «ПСЖ» 1
11:11 · Лига чемпионов
Пять голов «Манчестер Сити» в Лиссабоне - видео видео
11:08 · Лига чемпионов
Как «ПСЖ» дожал «Реал» - видео видео
10:52 · Лига чемпионов
Мбаппе обратился к фанатам «ПСЖ» после победы над «Реалом»
10:16 · Лига чемпионов
Диаш рассказал, что повлияло на ход игры со «Спортингом»
10:10 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» ответил на вопрос об уходе Мбаппе
Все новости
Рекомендуем