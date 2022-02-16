Снейдер: «Ливерпуль» не так силён, как «Барселона в 2010-м. «Интер» может справиться»

Легендарный полузащитник миланского «Интера» Уэсли Снейдер поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды в ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». В ходе своего интервью нидерландец сравнил подопечных Юргена Клоппа с «Барселоной» в 2010-м году, которую «Интер» выбил в полуфинале.

«Не думаю, что нынешний «Ливерпуль» сильнее «Барселоны» 2010 года. Их стили серьёзно отличаются, но у той команды Гвардиолы были высококлассные футболисты на каждой позиции. Сегодня я ожидаю интенсивную игру. «Интер» может справиться», – заявил Снейдер.

Напомним, что Уэсли Снейдер выступал за миланский «Интер» с 2009 по 2013 год. В стане «нерадзурри» полузащитник выиграл множество трофеев, среди которых числится и Лига чемпионов, завоёванная в 2010-м году.