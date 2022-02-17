Джеко: «Все сделали максимум возможного»

Боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко очень старался забить гол в ворота «Ливерпуля» и даже сделал это, но мяч был отменен. Теперь его безголевая серия в турнире достигла 767 минут. Несмотря на это, Джеко доволен тем, как «Интер» провел матч - по мнению Эдина, все игроки сделали максимум возможного для успеха.

- 75 минут все шло нормально в матче против одной из лучших оборон Европы. Жаль, что нам забили с углового, ведь обычно мы очень сильны в этом компоненте. Мы сделали все что могли и опробовали все, что могли. Мы старались, но результат, конечно же, не назовешь хорошим. Остается сфокусироваться на Серии А, а там будет видно, - заявил Джеко, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.