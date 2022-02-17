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Джеко: «Все сделали максимум возможного»

17 Февраля 2022 • 01:57 Комментировать (1)
Интер Милан
0:2
Ливерпуль
окончен

Боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко очень старался забить гол в ворота «Ливерпуля» и даже сделал это, но мяч был отменен. Теперь его безголевая серия в турнире достигла 767 минут. Несмотря на это, Джеко доволен тем, как «Интер» провел матч - по мнению Эдина, все игроки сделали максимум возможного для успеха.

- 75 минут все шло нормально в матче против одной из лучших оборон Европы. Жаль, что нам забили с углового, ведь обычно мы очень сильны в этом компоненте. Мы сделали все что могли и опробовали все, что могли. Мы старались, но результат, конечно же, не назовешь хорошим. Остается сфокусироваться на Серии А, а там будет видно, - заявил Джеко, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
venge
17 Февраля 2022 в 02:17
" Остается сфокусироваться на Серии А"

Всё, капитуляция? Белый флаг? =)
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окончен Ред Булл Зальцбург 1:1 Бавария 7.10 5.50 1.38
окончен Интер Милан 0:2 Ливерпуль 3.50 3.50 2.20
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