Крауч назвал фаворитов Лиги чемпионов

Известный в прошлом форвард «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Питер Крауч назвал фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Англичанин сделал ставку на два клуба из АПЛ.

«Наш футбол сейчас переживает отличный период. АПЛ доминирует в Европе. За последние несколько лет в ЛЧ было два английских финала. Думаю, это говорит о многом. Не исключаю, что подобное произойдет и в нынешнем розыгрыше. Моими фаворитами являются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Мне сложно выбрать кого-то из них», - приводит слова Крауча Daily Mail.

«Сити» сыграет в 1/8 финала с лиссабонским «Спортингом», а «Ливерпуль» померяется силами с миланским «Интером».