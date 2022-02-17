Шкриньяр: «Интер» постарается изменить ход противостояния на «Энфилде»

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, выступающий за миланский «Интер», поделился мнением о поражении от «Ливерпуля» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. «Нерадзурри» уступили на домашнем стадионе со счетом 0:2.

«В таком серьезном турнире порой все решают мелочи. Мы много атаковали, однако так и не забили. «Интер» доминировал в некоторых аспектах, но в итоге проиграл. Если не забиваешь, тебя обязательно накажут.

Несмотря на неудачу, я доволен командой. Мы показали, что способны играть с «Ливерпулем» на равных. Отправимся в Англию с целью изменить ход противостояния. Нам нужно забивать», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Ливерпуле 8 марта.