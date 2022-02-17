Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Шкриньяр: «Интер» постарается изменить ход противостояния на «Энфилде»

17 Февраля 2022 • 09:31 Комментировать
Интер Милан
0:2
Ливерпуль
окончен

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, выступающий за миланский «Интер», поделился мнением о поражении от «Ливерпуля» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. «Нерадзурри» уступили на домашнем стадионе со счетом 0:2.

«В таком серьезном турнире порой все решают мелочи. Мы много атаковали, однако так и не забили. «Интер» доминировал в некоторых аспектах, но в итоге проиграл. Если не забиваешь, тебя обязательно накажут.

Несмотря на неудачу, я доволен командой. Мы показали, что способны играть с «Ливерпулем» на равных. Отправимся в Англию с целью изменить ход противостояния. Нам нужно забивать», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Ливерпуле 8 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Милан Шкриньяр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
10:42 · Лига чемпионов
Пети: «В «ПСЖ» наблюдаем за тенью Месси, пора усадить его в запас» 1
09:31 · Лига чемпионов
Шкриньяр: «Интер» постарается изменить ход противостояния на «Энфилде»
09:19 · Лига чемпионов
Робертсон: «Дело ещё не сделано, «Интер» доставит проблемы на «Энфилде»
09:13 · Лига чемпионов
Оуэн считает, что «Ливерпуль» гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
08:57 · Лига чемпионов
Дюмфрис считает несправедливым результат матча «Интер» - «Ливерпуль»
08:51 · Лига чемпионов
Ван Дейк: «Ливерпулю» было тяжело, но мы заслужили победу»
08:44 · Лига чемпионов
Адейеми сравнил ничью против «Баварии» с поражением
08:39 · Лига чемпионов
Фердинанд высказался о победе «Ливерпуля» над «Интером»
08:32 · Лига чемпионов
Жота получил травму в матче с «Интером»
08:25 · Лига чемпионов
Ван Дейк и Мбаппе - среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов 1
08:19 · Лига чемпионов
Касильяс считает, что «Реал» добился хорошего результата в Париже
07:43 · Лига чемпионов
«Это - балласт»: бывший игрок «ПСЖ» хлёстко оценил деятельность Месси в матче с «Реалом» 3
07:02 · Лига чемпионов
Победная серия Левандовски в Лиге чемпионов остановилась на показателе в 22 матча 2
06:11 · Лига чемпионов
Мюллер: «Ред Булл Зальцбург» - неплохая команда»
05:29 · Лига чемпионов
Клопп - первый немецкий тренер, выигравший 50 матчей в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем