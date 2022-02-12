Ветеран «Интера» оценил шансы клуба в противостоянии с «Ливерпулем»

Джузеппе Бергоми, бывший в прошлом защитником «Интера» и отдавший клубу целых двадцать лет игровой карьеры, оценил шансы «Интера» в противостоянии с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам Бергоми, они не очень велики - экс-защитник оценивает их в 35 процентов, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

В истории европейских кубковых турниров «Интер» и «Ливерпуль» встречались лишь дважды. В 1965 году жребий свел их в полуфинале Кубка чемпионов, и тогда «Интер» оказался лучше - 3:0, 1:3 - вышел в финал, где одержал победу. В 2008 году жребий свел их в 1/8 финала Лиги чемпионов, как и сейчас, и в этом случае у «Интера» все пошло куда хуже - миланцы дважды проиграли, 0:1 и 0:2, вследствие чего покинули турнир.