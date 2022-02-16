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Лига чемпионов

Мане назвал цели «Ливерпуля» на текущий розыгрыш Лиги чемпионов

16 Февраля 2022 • 20:30 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.55 3.60 2.15
Через 2 ч. 3 мин.

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане накануне встречи с миланским «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, какие цели перед собой ставят мерсисайдцы в текущем розыгрыше турнира. Напомним, что в прошлом году подопечным Юргена Клоппа не удалось попасть даже в четверку лучших, уступив мадридскому «Реалу».

«Задача клуба? Тут все очевидно, мы хотим выиграть трофей. Понятное дело, что легко не будет, но у нас сильный коллектив. Является ли это приоритетной целью на сезон? Да, конечно. Но сначала нужно одолеть «Интер», действующего чемпиона Италии. Если рассчитывать на успех, то надо проходить подобные коллективы и доказывать свою мощь», - цитирует сенегальца CBS Sport.

К слову, поединок с миланцами начнется менее, чем через три часа. Текстовый репортаж в 23:00 по московскому времени будет доступен на сайте Liveresult.ru.

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Ливерпуль Садио Мане
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
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