Мане назвал цели «Ливерпуля» на текущий розыгрыш Лиги чемпионов

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане накануне встречи с миланским «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, какие цели перед собой ставят мерсисайдцы в текущем розыгрыше турнира. Напомним, что в прошлом году подопечным Юргена Клоппа не удалось попасть даже в четверку лучших, уступив мадридскому «Реалу».

«Задача клуба? Тут все очевидно, мы хотим выиграть трофей. Понятное дело, что легко не будет, но у нас сильный коллектив. Является ли это приоритетной целью на сезон? Да, конечно. Но сначала нужно одолеть «Интер», действующего чемпиона Италии. Если рассчитывать на успех, то надо проходить подобные коллективы и доказывать свою мощь», - цитирует сенегальца CBS Sport.

К слову, поединок с миланцами начнется менее, чем через три часа. Текстовый репортаж в 23:00 по московскому времени будет доступен на сайте Liveresult.ru.