Салах - второй игрок в истории Лиги чемпионов, в одном сезоне забивший как «Милану», так и «Интеру»

Мохамед Салах забил второй мяч в поединке своего «Ливерпуля» с миланским «Интером» в рамках плей-офф Лиги чемпионов, куда «Интер» не пробивался с сезона 2011/2012. Ранее Салах забивал в ворота «Милана» в групповой стадии.

Таким образом, египетский форвард стал всего лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, которому в один сезон удалось забить в ворота сразу обоих миланских клубов.

Первым в сезоне 2010/2011 был Питер Крауч из лондонского «Тоттенхэма». «Интеру» он забил в групповой стадии того розыгрыша, а ворота «Милана» поразил в 1/8 финала, и тогда гол Крауча оказался единственным за два матча, выведя «шпоры» в четвертьфинал.