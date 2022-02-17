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Лига чемпионов

Лишь 2 удара в створ и 2 гола: «Ливерпуль» разобрался с «Интером» во втором тайме

17 Февраля 2022 • 00:54 Комментировать (2)
Интер Милан
0:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль», выигравший все шесть своих матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, отправился в Милан на дуэль с «Интером».

Протокол игры  
Интер Милан 0:2Ливерпуль
  75'Фирмино Роберто (0:1)
  83'Салах Мохамед (0:2)
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей Стефан  87' (Дармиан Маттео (  87') Бастони Алессандро  90' (Димарко Федерико (  90') Дюмфрис Дензел  87' (Гальярдини Роберто (  87') Видаль Артуро  87' (Раноккия Андреа (  87') Брозович МарселоЧалханоглу ХаканПеришич ИванДжеко ЭдинМартинес Лаутаро  70' (Санчес Алексис (  70')
Запасные: Кайседо ФелипеИонуц Андрей РадуСаньялли МаттиаКарбони ФранкоКордац АлексД'Амброзио Данило
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюЭллиотт Харви  59' (Диас Луис (  59') Фабиньо Энрике  59' (Хендерсон Джордан (  59') Алькантара Тьяго  86' (Милнер Джеймс (  86') Салах МохамедЖота Диогу  46' (Фирмино Роберто (  46') Мане Садио  59' (Кейта Наби (  59')
Запасные: Гомес ДжоОкслейд-Чемберлен АлексКеллехер КаомхинМинамино ТакумиЦимикас КостасОриги ДивокМатип Жоэль
16 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

В последние несколько лет «Ливерпуль» вернул себе былую славу, выиграв и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии, а вот «Интер» за это время вкусил радость только внутреннего титула (финал Лиги Европы всё же не трофей, да и не Лига чемпионов это). В текущем сезоне «нерадзурри» выбрались в плей-офф Лиги чемпионов впервые за десять лет, и им ещё предстоит наращивать еврокубковые мускулы высшего пошиба, вспоминая успех того же 2010 года.

Embed from Getty Images

За первый тайм команды нанесли в общей сложности двенадцать ударов по воротам. Вроде бы неплохо, если бы не одно «но» – в створ так никто и не попал. На чужой половине поля чаще гостил «Ливерпуль», бивший в три раза больше «Интера». Однако по опасным моментам команды были равны – 2:2 к перерыву в этом плане.

Новоиспечённый победитель Кубка Африки Мане дважды искал голы на правом краю вратарской, откуда пробивал вторым этажом и в падении через себя. Как помним, в створ в первом тайме не попал никто из обеих команд – Шкриньяр головой на подаче корнера тоже промахнулся. Зато был «плевок» Чалханоглу в перекладину с левой стороны с острого угла.

Embed from Getty Images

После перерыва «Интер» перехватил инициативу и заиграл первым номером. Подачи Перишича несли угрозу, но Лаутаро Мартинес и Джеко не могли под них подстроиться. На исходе часа игры Джеко реализовал выход один на один, однако фиктивно – из положения «вне игры». Ответом «Ливера» был удар Луиса Диаса, под который успел подставиться де Врей.

Клопп угадал с заменой, выпустив в перерыве Фирмино вместо Жоты. Бразилец сделал разницу на 75-й минуте, затылком упаковав мяч в правый угол подачу углового от Робертсона. «Интер» мог быстро сравнять, но лишь наскоком – Перишич дальним образом пробил чуть выше. А «красные», решившие не тормозить свои атакующие порывы, забили вскоре ещё раз.

Embed from Getty Images

Ван Дейк выполнил скидку головой, и Салах низом запустил мяч в створ с рикошетом от Бастони. «Интер» почувствовал себя поверженным и не сумел взбрыкнуть. «Ливерпуль» выиграл на «Сан-Сиро» второй раз за два с половиной месяца – в декабре от него в рамках группы пострадал «Милан». 

«Интер» впервые за десять лет сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, и получилось неудачно. «Ливерпуль» сейчас куда опытней в таких делах, поэтому и такой результат. Кстати, два гола мерсисайдцев как раз стали двумя попаданиями в створ в матче.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
17 Февраля 2022 в 01:08
Прекрасный результат, добытый в тяжёлом матче. Мои поздравления. АПЛ должна рулить!
id152079006
17 Февраля 2022 в 01:00
Ура!!! YWNWA
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окончен Ред Булл Зальцбург 1:1 Бавария 7.10 5.50 1.38
окончен Интер Милан 0:2 Ливерпуль 3.50 3.50 2.20
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