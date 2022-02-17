Лишь 2 удара в створ и 2 гола: «Ливерпуль» разобрался с «Интером» во втором тайме

«Ливерпуль», выигравший все шесть своих матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, отправился в Милан на дуэль с «Интером».

В последние несколько лет «Ливерпуль» вернул себе былую славу, выиграв и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии, а вот «Интер» за это время вкусил радость только внутреннего титула (финал Лиги Европы всё же не трофей, да и не Лига чемпионов это). В текущем сезоне «нерадзурри» выбрались в плей-офф Лиги чемпионов впервые за десять лет, и им ещё предстоит наращивать еврокубковые мускулы высшего пошиба, вспоминая успех того же 2010 года.

Embed from Getty Images

За первый тайм команды нанесли в общей сложности двенадцать ударов по воротам. Вроде бы неплохо, если бы не одно «но» – в створ так никто и не попал. На чужой половине поля чаще гостил «Ливерпуль», бивший в три раза больше «Интера». Однако по опасным моментам команды были равны – 2:2 к перерыву в этом плане.

Новоиспечённый победитель Кубка Африки Мане дважды искал голы на правом краю вратарской, откуда пробивал вторым этажом и в падении через себя. Как помним, в створ в первом тайме не попал никто из обеих команд – Шкриньяр головой на подаче корнера тоже промахнулся. Зато был «плевок» Чалханоглу в перекладину с левой стороны с острого угла.

Embed from Getty Images

После перерыва «Интер» перехватил инициативу и заиграл первым номером. Подачи Перишича несли угрозу, но Лаутаро Мартинес и Джеко не могли под них подстроиться. На исходе часа игры Джеко реализовал выход один на один, однако фиктивно – из положения «вне игры». Ответом «Ливера» был удар Луиса Диаса, под который успел подставиться де Врей.

Клопп угадал с заменой, выпустив в перерыве Фирмино вместо Жоты. Бразилец сделал разницу на 75-й минуте, затылком упаковав мяч в правый угол подачу углового от Робертсона. «Интер» мог быстро сравнять, но лишь наскоком – Перишич дальним образом пробил чуть выше. А «красные», решившие не тормозить свои атакующие порывы, забили вскоре ещё раз.

Embed from Getty Images

Ван Дейк выполнил скидку головой, и Салах низом запустил мяч в створ с рикошетом от Бастони. «Интер» почувствовал себя поверженным и не сумел взбрыкнуть. «Ливерпуль» выиграл на «Сан-Сиро» второй раз за два с половиной месяца – в декабре от него в рамках группы пострадал «Милан».

«Интер» впервые за десять лет сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, и получилось неудачно. «Ливерпуль» сейчас куда опытней в таких делах, поэтому и такой результат. Кстати, два гола мерсисайдцев как раз стали двумя попаданиями в створ в матче.

Кирилл Иванцов