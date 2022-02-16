«Интер» и «Ливерпуль» ни разу не пробили в створ ворот в первом тайме

В поединке 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем» закончился первый тайм – сценарий встречи пока очень напоминает вчерашнее противостояние «ПСЖ» и «Реала». Несмотря на явное игровое преимущество, мерсисайдцы так и не сумели по-настоящему потревожить голкипера Самира Хандановича. Что касается миланского коллектива, то хозяева поля безуспешно пытались убежать в контратаки.

Как итог, в течение первых 45 минут футболисты ни разу не смогли пробить в створ ворот соперника. У «Интера» было три попытки, а у «Ливерпуля» в два с половиной раза больше. Стоит отметить, что девять из 11 ударов в обе стороны были заблокированы защитниками.

Проследить за развитием событий во второй половине матча можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.