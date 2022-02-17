Дюмфрис считает несправедливым результат матча «Интер» - «Ливерпуль»

Фланговый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал неудачу в домашнем матче против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Нерадзурри» проиграли со счетом 0:2.

«Думаю, мы показали хороший футбол. «Интер» достойно смотрелся против «Ливерпуля», им было непросто играть под таким давлением. В итоге мы пропустили, но счет 0:2 – несправедливый результат. Мы еще можем вернуться в игру на «Энфилде», поедем туда и будем сражаться», - передает слова голландца пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в Ливерпуле 8 марта.