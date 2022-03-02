Гендиректор «Интера»: Мы должны попробовать обыграть «Ливерпуль

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта в разговоре с журналистами заявил, что миланская команда должна бороться за победу во всех турнирах, где участвует.

Маротта сказал, что в национальном чемпионате «Интер» ещё вполне может выиграть, да и в остальных турнирах есть шансы на победу. Функционер отметил, что миланский клуб должен не бояться быть амбициозным, так что и в ответном матче Лиги чемпионов нужно попробовать обыграть «Ливерпуль».

Напомним, что в первом поединке «Интер» дома уступил мерсисайдскому клубу со счётом 0:2.