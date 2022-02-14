Известны судейские назначения на матчи Интер» - «Ливерпуль» и «Зальцбург» - «Бавария»

Стали известны судьи, которые обслужат первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» - «Ливерпуль» и «Зальцбург» - «Бавария».

Пресс-служба УЕФА рапортует, что матч в Милане обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Его ассистентами будут Павел Сокольнички и Томаш Литскевич.

На поединке в Зальцбурге отработают судьи из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему на бровках будут Саймон Беннетт и Стюарт Барт.

Оба матча состоятся в среду, 16 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовые трансляции пройдут на Liveresult.ru.