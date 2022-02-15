Чалханоглу: «Не думаю, что мои друзья из «Милана» будут поддерживать «Интер» в матче против «Ливерпуля»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от ближайшего матча своей команды в плей-офф Лиги чемпионов против «Ливерпуля». По мнению турка, его бывшие партнёры из «Милана» вряд ли поддержат своих соседей в игре против англичан.

«У меня есть много друзей в «Милане», но не думаю, что они поддержат «Интер» в матче против «Ливерпуля». В любом случае, меня это не волнует, я наблюдаю только за собой. Нам следует должным образом подготовиться к игре. Это все, что меня волнует», – сказал Чалханоглу на пресс-конференции.

Матч между миланским «Интером» и «Ливерпулем» стартует завтра в 22:00 на стадионе «Джузеппе Меацца».