«Интер» не играл в плей-офф Лиги чемпионов почти десять лет

Десять лет длилось отсутствие миланского «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов, после того, как команда проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов 2011/2012 «Марселю», за счет гостевого гола французов. Сейчас «Интер» возвращается - миланцы сыграют с «Ливерпулем», проследить за событиями матча можно в лайв-трансляции.

Напомним, что «Интер» трижды выигрывал самый престижный трофей клубного европейского футбола. В первые два раза это было во времена расцвета «катеначчо», знаменитой итальянской оборонительной тактики игры - «Интер» выигрывал Кубок чемпионов в 1964 и 1965 годах. Третий успех пришел уже в наши времена - в 2010 году команду к триумфу привел Жозе Моуринью.