Джеко рассказал, чего ждёт от матчей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Центрфорвард миланского «Интера» Эдин Джеко высказался касательно грядущего противостояния с «Ливерпулем» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Нужно говорить прямо – это не самый удачный жребий для нашей команды. «Ливерпуль» способен доставить проблемы любому клубу. Их считают фаворитами нашего противостояния. Однако нельзя со 100-процентной уверенностью утверждать, что одна команда победит другую. У «Интера» тоже сильный коллектив. Жду много голов в этих матчах», - цитирует нападающего таблоид Daily Mail.

Первая встреча пройдет 16 февраля в Италии, а ответная – 8 марта в Англии.