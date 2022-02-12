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Лига чемпионов

Джеко рассказал, чего ждёт от матчей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

12 Февраля 2022 • 08:21 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.50 3.75 2.00
16.02 23:00

Центрфорвард миланского «Интера» Эдин Джеко высказался касательно грядущего противостояния с «Ливерпулем» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Нужно говорить прямо – это не самый удачный жребий для нашей команды. «Ливерпуль» способен доставить проблемы любому клубу. Их считают фаворитами нашего противостояния. Однако нельзя со 100-процентной уверенностью утверждать, что одна команда победит другую. У «Интера» тоже сильный коллектив. Жду много голов в этих матчах», - цитирует нападающего таблоид Daily Mail.

Первая встреча пройдет 16 февраля в Италии, а ответная – 8 марта в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Эдин Джеко
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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