«Интер» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Симоне Индзаги и Юрген Клопп определились со стартовыми составами «Интера» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

Что касается мерсисайдского клуба, то тренерский штаб решил сделать ставку в пользу Диогу Жоты в центре нападения, оставив на скамейке для запасных Роберто Фирмино. Места в основе не нашлось и новичку команды Луису Диасу. При этом, с первых минут на поле появится 18-летний Харви Эллиот.

Миланцы же начнут встречу без Алексиса Санчеза, который проиграл конкуренцию Эдину Джеко и Лаутаро Мартинесу. Помогать в атаке также будет плеймейкер Хакан Чалханоглу.

Текстовый репортаж противостояния будет доступен Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru. Там же можно найти полный список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.