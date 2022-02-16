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«Интер» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

16 Февраля 2022 • 21:55 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.55 3.60 2.15
Через 0 ч. 27 мин.

Симоне Индзаги и Юрген Клопп определились со стартовыми составами «Интера» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

Что касается мерсисайдского клуба, то тренерский штаб решил сделать ставку в пользу Диогу Жоты в центре нападения, оставив на скамейке для запасных Роберто Фирмино. Места в основе не нашлось и новичку команды Луису Диасу. При этом, с первых минут на поле появится 18-летний Харви Эллиот.

Миланцы же начнут встречу без Алексиса Санчеза, который проиграл конкуренцию Эдину Джеко и Лаутаро Мартинесу. Помогать в атаке также будет плеймейкер Хакан Чалханоглу.

Текстовый репортаж противостояния будет доступен Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru. Там же можно найти полный список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

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Интер Милан Ливерпуль
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
16.02  23:00 Интер Милан ... Ливерпуль 3.40 3.55 2.15
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