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Джузеппе Бергоми: «Верю в то, что «Интер» может провести два отличных матча с «Ливерпулем» эксклюзив

16 Февраля 2022 • 21:12 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.55 3.60 2.15
Через 0 ч. 28 мин.

Чемпион мира 1982 года, ветеран «Интера», который всю карьеру играл в одном клубе, Джузеппе Бергоми поделился мнением об игре с «Ливерпулем» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Это должен быть очень интересный матч, я видел несколько последних поединков «Ливерпуля» и был впечатлен. Особенно здорово выглядит Диогу Жота, который может доставить массу неприятностей обороне «Интера», за ним нужно очень внимательно смотреть. Однако, «Интер» играет дома и точно будет стараться навязать свою игру, это важно будет сделать.  К сожалению,  команда потеряла своего ведущего полузащитника. Заменить Николо Бареллу на данный момент почти невозможно,  его интенсивная игра, как в защите, так и в нападении очень важна для ритма команды. Как мне кажется, на его месте сыграет Артуро Видаль. У него очень много опыта самых больших матчей, он немало поиграл в Лиге чемпионов, и я надеюсь, что это поможет ему выдать свою лучшую игру, когда это так нужно. 

Я вижу, что «Ливерпуль» считается фаворитом в этих матчах, но, в конце концов, футбол часто преподносит сюрпризы. Я верю в то, что «Интер» может провести два отличных матча и пройти дальше!

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Джузеппе Бергоми
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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