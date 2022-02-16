Чемпион мира 1982 года, ветеран «Интера», который всю карьеру играл в одном клубе, Джузеппе Бергоми поделился мнением об игре с «Ливерпулем» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Это должен быть очень интересный матч, я видел несколько последних поединков «Ливерпуля» и был впечатлен. Особенно здорово выглядит Диогу Жота, который может доставить массу неприятностей обороне «Интера», за ним нужно очень внимательно смотреть. Однако, «Интер» играет дома и точно будет стараться навязать свою игру, это важно будет сделать. К сожалению, команда потеряла своего ведущего полузащитника. Заменить Николо Бареллу на данный момент почти невозможно, его интенсивная игра, как в защите, так и в нападении очень важна для ритма команды. Как мне кажется, на его месте сыграет Артуро Видаль. У него очень много опыта самых больших матчей, он немало поиграл в Лиге чемпионов, и я надеюсь, что это поможет ему выдать свою лучшую игру, когда это так нужно.

Я вижу, что «Ливерпуль» считается фаворитом в этих матчах, но, в конце концов, футбол часто преподносит сюрпризы. Я верю в то, что «Интер» может провести два отличных матча и пройти дальше!

Сергей Румянцев