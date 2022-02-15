​Клопп высказался об «Интере»

В среду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Интера». Комментарий по поводу соперника дал рулевой английской команды Юрген Клопп.

«Мы знаем, что «Интер» будет обороняться очень компактно. В них составе есть игроки мирового уровня, которыми руководит отличный тренер. Думаю, это лучшая команда Италии в этом сезоне. Они способны действовать творчески, действовать качественно. Нет никаких сомнений, что у «Интера» команда высокого уровня.

Мне всегда нравилось правило гостевого гола, но теперь его нет. Мы хотим выиграть у «Интера», но это будет сложно», - слова Клоппа приводит журналист Альфредо Педулла на своём сайте.